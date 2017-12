la settimana delle stelle

Settimana d'amore in casa Rodriguez: Belen, pizzicata da "Chi", bacia per strada il suo Andrea Iannone, per Cecilia e Ignazio Moser coccole in "bianco e nero" mentre Jeremias ha occhi e labbra per la sua Sara Battisti. Si parla di vero amore anche per la neo coppia di Hollywood formata da Chris Martin e Dakota Johnson, mentre Aida Yespica è tornata single. Non perdere anche la cena degli ex concorrenti del Grande Fratello vip e la gallery delle star sotto la neve...