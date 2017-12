la settimana delle stelle

Ostriche e tanto amore in casa Rodriguez. Cecilia introduce in famiglia Ignazio , mentre Belen sembra aver archiviato la crisi con Iannone: eccoli pizzicati a cena insieme, prima di fuggire insieme nelle notte. Nessun ritorno di fiamma invece tra Eleonora Pedron e Max Biaggi, che ora vuole concentrarsi solo sui figli. Melita Toniolo si prepara al primo Natale da mamma, mentre Raoul Bova e Rocio Morales hanno da poco festeggiato i due anni della loro Luna. Ma non solo...