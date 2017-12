la settimana delle stelle

C'è chi va a nozze e chi invece trascorre il Natale da single. Se per il principe Harry e Meghan Markle è servita la benedizione della Regina Elisabetta per sposarsi(a maggio 2018), molto più facile, ma non meno emozionante è stata la proposta di matrimonio di Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, alla sua Gabrielle in Messico. Va a gonfie vele la fresca relazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, inseparabili anche fuori dalla casa del Gf, mentre la sorella Belen trascorre una notte (infuocata) con Iannone. Brutto colpo invece per Luigi Di Maio che ha recentemente annunciato la fine della sua storia d'amore con Silvia Virgulti. Ma non solo...