la settimana delle stelle

Jeremias che esce dal GfVip e riabbraccia Andrea Iannone; Andrea Iannone e Belen che si dicono addio; Belen che ospite al Maurizio Costanzo Show regala siparietti bollenti e manda messaggi in codice sfoggiando un anello che non si sa se sia del pilota o di De Martino. Questa è stata la settimana dei Rodriguez, ma protagonisti dei sette giorni di gossip di Tgcom24 anche Chiara Ferragni e Kate Middleton con i loro pancioni, Silvia Provvedi a letto con Piergollo e D'Alessio sempre “insieme” alla Tatangelo. Ma non solo...