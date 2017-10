la settimana delle stelle

Dopo la rottura con Roy De Vita, Nancy Brilli ritrova il sorriso con uno degli uomini più ricchi del mondo, intanto Gianluca Vacchi, il cui amore per Ariadna Gutierrez è già un lontano ricordo, sembra essere deciso a riconquistare la sua ex Giorgia Gabriele. A proposito di ex... pranzo in famiglia per Stefano Bettarini e Simona Ventura in occasione del compleanno del figlio Niccolò. Anche a casa Trussardi-Hunziker è tempo di festeggiamenti tra anniversari e candeline da spegnere. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...