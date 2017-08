la settimana delle stelle

Cosa hanno in comune l'attrice Claudia Pandolfi, l'ex tuffatrice Tania Cagnotto, la food blogger Chiara Maci e l'imprenditrice Barbara Berlusconi? Sono tutte uscite "allo scoperto" svelando le dolci curve della maternità. Intanto Maria Elena Boschi si gode le sue vacanze in bikini a Merano così come Elisabetta Gregoraci che invece si lascia baciare dal sole a Santa Monica. Belen, dopo essere stata accusata di aver acceso una sigaretta su un volo privato, fa chiarezza sui social. Ecco quello che vi siete persi...