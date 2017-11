la settimana delle stelle

C'è chi si sposa e chi si lascia in questa bollente settimana di inizio agosto. Bianca Balti e Arianna David hanno coronato il loro sogno d'amore indossando l'abito bianco, Belen è volata a Los Angeles per uno spot con le top model ma poi ha fatto ritorno dal suo clan a Ibiza, mentre Federica Pellegrini ha chiuso definitivamente la storia d'amore con Filippo Magnini. E poi le acrobazie in mare di Grazia De Torres e i misteri di Stefano De Martino. Ecco quello che vi siete persi...