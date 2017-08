La settimana delle stelle

Caterina Balivo al mare mostra il suo pancione nudo, Marica Pellegrinelli si spoglia e regala un panorama mozzafiato, Alba Parietti in Versilia cattura i flash in spiaggia. Le sorelle Rodriguez si danno il cambio a Ibiza, mentre Stefano de Martino fa parlare per il suo incontro con Elodie. E poi il segreto di bellezza di Chuando e le vacanze separate della Palmas e Brumotti. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...