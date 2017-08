la settimana delle stelle

Estate tra nuvole e sole per Belen in vacanza ad Ibiza, tra voci di crisi con Andrea Iannone e di riavvicinamento con l'ex Stefano De Martino. Intanto il mondo del gossip è in subbuglio per la love story tra Ambra Angiolini e l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e per il "tradimento" di Elisa Isoardi, immortalata mentre bacia un altro, ai danni di Matteo Salvini. E poi il topless di Paola Barale e le curve mozzafiato di Liz Hurley a 52 anni...