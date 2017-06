la settimana delle stelle

Settimana ricca di matrimoni vip: Laetitia Casta ha celebrato il suo in spiaggia in Corsica con l'attore Louis Garrel, sul lago di Como il calciatore Matteo Darmian ha festeggiato le nozze con Francesca Cormanni e per finire party fino a notte fonda per il collega "Gallo" Belotti che a Palermo ha sposato Giorgia Duro. A Capri Stefano De Martino si è ritrovato al centro di una contesa tra Dayane Mello e Desirée Popper mentre Belen, nella stessa location giocava a calcio con i limoni e al largo dell'isola Alessia Marcuzzi si sollazzava al sole con la sua famiglia allargata. A Monte Carlo musi lunghi a bordo piscina per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore mentre Alice Sabatini mostra orgogliosa le sue curve invidiabili... Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip.