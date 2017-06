la settimana delle stelle

Pancini social per Melita Toniolo, che annuncia l'arrivo di un maschietto, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, in attesa di due gemelli, e Bar Refaeli, in vacanza in Thailandia. Intanto Belen fa impazzire i fan con uno shooting in lingerie sul letto. Passeggiata romantica per Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi con il loro primogenito. Vestito birichino per Pippa Middleton in luna di miele... Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip.