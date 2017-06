la settimana delle stelle

Mentre Chiara Ferragni mostra al mondo social il suo anello di fidanzamento ricevuto dopo la proposta di matrimonio da Fedez, Barbara d'Urso festeggia con un mega party i suoi sessant'anni. E' amore alla luce del sole quello di Alena Seredova con il suo Alessandro Nasi pizzicati in Liguria da Chi e di Fabio Basile con Anastasia Kuzmina, costretti a vivere lontani per tre mesi. E poi ancora Belen in versione relax dopo la deposizione in Tribunale al processo di Corona. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...