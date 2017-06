la settimana delle stelle

Belen, in trasferta a Vasto, torna a mostrare in bikini il tatuaggio della farfallina intanto Maddalena Corvaglia tra le mura domestiche si trasforma in sexy casalinga su tacchi a spillo. Mentre Ambra Angiolini festeggia i suoi 40 anni da single, Chi pubblica il primo bacio di Alexandra di Hannover in pubblico. E poi ancora le nozze di Fernanda Lessa e il pancione della compagna di Andrea Pirlo. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...