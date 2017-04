la settimana delle stelle

Se Luxuria rimane a piedi con la sua auto, Belen "impenna" sulle colline toscane con Andrea Iannone mettendo a nudo la sua bellezza (in vasca da bagno) in uno scatto del pilota. Intanto a Verona Joe Bastianich viene pizzicato sorseggiare del buon vino in compagnia della Iena Nadia Toffa e Gianluca Vacchi, in quel di Miami tra balletti e scorribande, pensa a un figlio e alle nozze. Tenerezze al parco tra Buffon e Ilaria D'Amico, mentre Aurora Ramazzotti e il suo Goffredo regalano un bacio social. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...