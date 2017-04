la settimana delle stelle

Lusso a Miami per Gianluca Vacchi che mostra su Instagram il suo nuovo appartamento. Lato B in primo piano per Justine Mattera senza veli sul divano e Belen Cabezas, appena eletta Miss Reef. E mentre Stefano De Martino porta al museo il piccolo Santiago, Charlotte Casiraghi atterra a New York con suo figlio Raphael e il fidanzato Dimitri Rassam. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...