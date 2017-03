la settimana delle stelle

Eleganti e raffinate, Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi incantano al 63esimo Ballo della Rosa a favore della Fondazione Princess Grace a Montecarlo. A Monaco party a tema in grande stile per Nathan Falco Briatore che spegne 7 candeline davanti ai genitori e ai suoi piccoli amici. Belen in Qatar e Anna Tatangelo impegnata in uno shooting fanno sognare con le loro curve mentre Gianluca Vacchi in sella alla sua moto si fa un bel giretto in casa. Naike Rivelli scatta una foto a tradimento alla madre Ornella Muti in topless ricoverata in ospedale e Claudia Galanti ricorda la sua piccola Indina. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...