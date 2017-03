la settimana delle stelle

L'inebriante profumo di primavera conquista i nostri vip che non resistono al richiamo del parco, da Melissa Satta con il figlio e le amiche Simona Salvemini e Giorgia Palmas, a Michelle Hunziker che ne approfitta per fare un po' di ginnastica all'aria aperta. Procedono a gonfie vele le storie d'amore dei due piloti italiani: Andrea Iannone con Belen, che bacia appassionatamente sotto l'occhio vigile di mamma Veronica Cozzani, e Max Biaggi con la sua Bianca Atzei. Intanto la grande famiglia allargata di Buffon si concede un giro nel centro di Torino mentre Beatrice Borromeo si prende una bella multa al Principato di Monaco. Immortalato il primo bacio pubblico del principe Harry con la sua fidanzata Meghan Markle. Infine, scopri tutti i vip superstiziosi. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...