la settimana delle stelle

La Tatangelo e la Rodriguez in bikini supersexy, la Tavassi sdraiata sul lettino con il fondoschiena all'aria e Britney Spears che mostra gli addominali. Tanta voglia di mostrare la pelle nuda per i vip in questa settimana, ma anche interessanti indiscrezioni sulle forme di Laura Pausini, sul parto di Beatrice Borromeo e sulla nuova vita della Plevani. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...