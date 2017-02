la settimana delle stelle

Mentre Angelina Jolie si lascia andare in un'emozionante intervista in cui racconta il suo divorzio con Brad Pitt, Nina Moric si scaglia contro Silvia Provvedi, definendola una "nana tascabile". Momenti di tenerezza per Stefano De Martino che riabbraccia il piccolo Santiago appena rientrato da una lunga vacanza con mamma Belen e Andrea Iannone. Immagini al cardiopalmo per la playmate di febbraio, Valentina Kolesnikova e Kelly Brook nuda in vasca. Non perdere anche la nuova fiamma brasiliana di Niccolò Bettarini. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...