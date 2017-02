la settimana delle stelle

Momenti indimenticabili per la francese Iris Mittenaere, incoronata Miss Universo 2017 a Manila. In Malesia invece troviamo una super innamorata Belen che segue a bordo pista il suo Andrea Iannone. Anche questa settimana non sono mancati i compleanni vip, da quello di Raffaella Fico che ha spento 30 candeline a quello esotico di Heather Parisi. Vacanze al caldo per la famiglia Ramazzotti e Stefano De Martino. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...