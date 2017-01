la settimana delle stelle

Naomi Campbell si è spogliata a 46 anni per la rivista Gq, Michelle Hunziker ha festeggiato i 40 anni con una festa megagalattica, Ashley Graham ha brindato alla sua cellulite fiera di avere un po' di buccia d'arancia e Belen Rodriguez ha firmato la separazione da Stefano De Martino. Ma non solo. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...