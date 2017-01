la settimana delle stelle

Dalle vacanze a Miami in riva al mare di Barbara d'Urso a quelle calienti in bikini di Cristina Buccino a Santo Domingo con le sorelle Maria Teresa e Donatella, passando per Punta del Est da una sexy Nicole Minetti. Intanto in Polinesia l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto posa senza veli. In collina, decisamente più coperti, troviamo Gigi Buffon e Ilaria D'Amico per un tranquillo soggiorno in famiglia. Intanto Belen su Instagram mostra le sue curve in lingerie... e il suo cagnolino. Sfoglia la gallery e scopri tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip...