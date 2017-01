la settimana delle stelle

Natale da single per Belen che ha trascorso le sue feste in montagna con la famiglia, ma lontana dal pilota Andrea Iannone. "Feste al bacio" invece per Mara Venier, Martina Colomari, Natasha Stefanenko e Fedez. Dopo il tradizionale Natale in famiglia sono partiti anche Federica Panicucci, Laura Barriales, Cristina De Pin e tanti altri vip che festeggeranno l'arrivo del 2017 in località paradisiache. Grande traguardo a fine anno per Emily Ratajkowski che ha ringraziato nuda in vasca i suoi 10 milioni di follower su Instagram. Ecco cosa vi siete persi in sette giorni di gossip...