la settimana delle stelle

Coppie in crisi, come quella di Federica Pellegrini e Filippo Magnini, coppie che nonostante la separazione si scambiano parole di rispetto. E' il caso di De Martino e Belen. La showgirl argentina sulle pagine di Chi confessa "Stefano non mi è indifferente, saremo sempre una famiglia" e coppie che nascono: parliamo del rapper Marracash e di Giulia Salemi. E poi il godurioso calendario di Enrico Ricciardi e le sexy immagini delle vip in lingerie. Ecco cosa vi siete persi in sette giorni di gossip...