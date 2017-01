la settimana delle stelle

Mountain dance in costume per Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele in vacanza a Cortina. Cartoline dalle Bahamas per Aida Yespica che sfoggia curve da capogiro. Anche Belen si regala un tuffo in acqua, ma della piscina... con il piccolo Santiago. Intanto Stefano De Martino si scatena in discoteca tra i fan. E se la cicogna è in volo verso casa Pennetta-Fognini, la coppia Pellegrini-Magnini attraversa un periodo di crisi. Nicolò Bettarini, appena maggiorenne, svela uno scatto intimo su Instagram con la fashion blogger Ginevra Lambruschi. Ecco cosa vi siete persi in sette giorni di gossip...