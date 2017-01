la settimana delle stelle

Un'incursione nelle case dei vip e uno zoom sul lato B delle belle dello showbiz. E ancora, le curve sospette di Ilaria D'Amico e quelle confermate di Francesca Dallapè, che diventerà mamma a maggio. Intanto in America una coppia è in crisi: arriveranno a Natale Kim Kardashian e Kayne West? Ecco cosa vi siete persi in sette giorni di gossip...