la settimana delle stelle

Stefano De Martino ritrova l'amore grazie alla modella romana Diletta Puecher, Irina Shayk svela le sue curve materne in occasione dello show di Victoria's Secret mentre Chiara Maci e lo chef Filippo La Mantia si preparano alla convivenza. Passione alle stelle per Belen e Iaonnone in pasticceria mentre Naike Rivelli dal parrucchiere resta in topless. Ecco cosa vi siete persi in sette giorni di gossip...