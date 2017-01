la settimana delle stelle

"Scoperta" da Marina Graziani sotto il sole del Kenya, Natalia Mastrota si fa pizzicare insieme al papà Giorgio per una vacanza in famiglia. Immagini scottanti sono quelle di Raffaella Modugno che ha presentato il suo calendario 2017 proprio questa settimana. Intanto Beatrice Borromeo non nasconde più le sue forme materne in quel di New York, mentre a Roma Gianpaolo Morelli e Gloria Bellicchi vanno a spasso con i loro bimbi, il secondo Pier Maria, nato lo scorso agosto. Curve social di tutto rispetto per Justine Mattera e Maddalena Corvaglia. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...