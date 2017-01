la settimana delle stelle

Dai sexy bikini fuori stagione di Martina Colombari, Vanessa Incontrada e Alessandra Grillo, allo shooting conturbante di Belen con il modello Stefano Sala (ex di Dayane Mello) in quel di Cefalù. E poi ancora il compleanno al bacio di Eros Ramazzotti, la mini vacanza di passione tra Luca Argentero e Cristina Marino e le voci di una cicogna in volo in casa Seredova. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...