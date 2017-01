la settimana delle stelle

Pranzo stuzzicante per Irina Shayk che si presenta a tavola in bikini con tanto di décolleté in primo piano. Lady Gaga preferisce invece mettere in mostra il suo lato B a New York con degli shirts sfrangiati ridotti al minimo. Leonardo Pieraccioni esce allo scoperto con la sua nuova fiamma, Irene Balestra, mentre Filippo Magnini cinguetta "Mi manchi" alla sua Federica Pellegrini, impegnata a Livigno. E Belen, innamorata di Iannone, si confessa a "L'intervista" di Maurizio Costanzo. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...