la settimana delle stelle

Via vai di cicogne nel mondo dello showbiz, dalla nascita di Flora, secondogenita di Eleonora Berlusconi, all'imminente parto dell'angelo di Victoria's Secret Candice Swanepoel, alle curve sospette di Ilaria D'Amico. Topless di fine stagione per Tania Cagnotto e Siria De Fazio mentre la seconda classificata al concorso di Miss Italia, Paola Torrente, spopola sul web. Amore a gonfie vele per Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, avvinghiati a letto senza vestiti. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...