la settimana delle stelle

Cristel Carrisi, Gabriella Pession, Martina Stella hanno detto sì in abito bianco, mentre Samantha Cristoforetti è incinta del suo primo figlio, Gianluca Vacchi sta guarendo, Belen divide il letto con Andrea Iannone ma solo in spiaggia ed Elisabetta Canalis condivide con i follower i primi passi di Skyler. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...