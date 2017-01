la settimana delle stelle

Dalla dichiarazione d'amore dell'argento Olimpico Ivan Zaytsev alla moglie, al soggiorno di Matteo Renzi con la famiglia a Forte dei Marmi. Vacanze in barca per Francesca Neri che sfoggia un topless di tutto rispetto a Ponza e Romina Power, in bikini al largo della costa campana. Intanto a Formentera bagni di sole per Giorgio Panariello con la sua nuova fiamma, una pierre milanese più giovane di lui di 25 anni. Ecco quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...