la settimana delle stelle

Dalla "scomparsa" di Nina Moric con il fidanzato Luigi Mario Favoloso, ai bagni di passione di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico in Versilia. E poi ancora le vacanze di coppia in Alaska di Laura Torrisi con Leonardo Pieraccioni e il topless di Sophie Marceau al largo di Capri. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...