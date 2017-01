la settimana delle stelle

Dai pancini sospetti di Beatrice Borromeo e della cognata Charlotte Casiraghi, a quello di Olga Planchina, compagna di Aldo Montano. E poi ancora le vacanze alle Baleari di Aurora Ramazzotti con l'amica Sara Daniele e quelle di Belen in compagnia Borriello. Antonella Clerici ritrova il sorriso all'Argentario con Vittorio Garrone mentre Melissa Satta in Sardegna riceve la visita dei ladri in casa. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...