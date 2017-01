la settimana delle stelle

Seni in libertà, fondoschiena al vento, schiene senza veli e tanta pelle nuda. Le vip dal mare postano scatti intriganti in bikini e dai flash si lasciano immortalare in pose maliziose e birichine. Dai topless di Gregoraci, Marini, Galanti e d'Urso ai sederi da star all'insù passando per i baci della Ventura e i guai della Moric. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...