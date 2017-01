la settimana delle stelle

E' Belen la protagonista indiscussa di questa calda settimana. Tra topless e atteggiamenti confidenziali con il pilota Andrea Iannone, la showgirl argentina sa come surriscaldare la temperatura a Ibiza. Mare toscano per Hunziker-Trussardi, più uniti che mai. Musi lunghi invece per Andrea Pirlo e Valentina Baldini, in quel di Miami. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...