la settimana delle stelle

Nuovi amori per Luca Argentero, pizzicato in Marocco con Cristina Marino e per il principe Herry che secondo i tabloid inglesi avrebbe una storia con la cantante pop Ellie Goulding. Estate da single per Aurora Ramazzotti che invece si concentrerà sul lavoro. Intanto al mare le vip offrono una visione a tutto tondo del loro lato B. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...