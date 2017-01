La settimana delle stelle

Ambra Angiolini parla in un'intervista del dopo Renga: "Resto a Brescia per amore...", dice. Un video in cui il piccolo Santiago gioca a nascondino sotto la gonna di mamma Belen fa impazzire il web, intanto nasce una nuova coppia nello showbiz: Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli, con Alessandro Moggi, figlio di Luciano ex general manager della Juventus. E poi la love story tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi, che finalmente non si nascondono più e le scintille in strada di Marco Bocci con Laura Chiatti...