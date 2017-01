la settimana delle stelle

Si prendono, si lasciano e a volte ritornano...Come Belen e Stefano insieme per la festa di compleanno di Santiago. O come Luca Argentero e Cristina Marino insieme a Roma tra grandi sorrisi e piccole coccole. E poi c'è il vizietto di Gianna Nannini, il primo “mare” di Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis, e le uscite bollenti delle neomamma Santarelli e Austin. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...