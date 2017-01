La settimana delle stelle

Silvia Provvedi, la moretta del duo Le Donatella, conferma la fine della sua breve love story con Fabrizio Corona e per "consolarsi" si spoglia con la sorellina bionda. Laura Chiatti mostra i primi segni del pancino, in attesa del secondo bebè, mentre Naike Rivelli mette maliziosamente una manina nelle mutandine e si mostra sui social. Debutto su un campo da rugby per il principino ereditario Jacques di Monaco, con lui la bella principessa Charlene è una mamma tenerissima.. ma sempre molto triste. Incroci pericolosi tra Belen, Corona, De Martino e una moretta con cui è stato visto a cena e intanto Eleonora Pedron bacia il suo nuovo fidanzato Daniele Conte, fratello del ct della Nazionale e dice: "Sono finalmente felice". E poi ancora il siparietto bollente di Yvonne Sciò a gambe all'aria senza mutandine e quello narcisistico di Corona a torso nudo sul balcone di casa.