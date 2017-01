La settimana delle stelle

Michelle Hunziker fa shopping con le figlie, mentre Aurora Ramazzotti trasloca ufficialmente e per portare cuscini e lenzuola nella sua nuova casa si fa aiutare da un amico misterioso e molto intimo. Max Biaggi e Eleonora Pedron verso il traguardo della separazione definitiva e per il pilota è già tempo di pensare ad un nuovo "sì" con la bella Bianca Atzei. E per una coppia che va verso l'altare ce n'è un'altra che non ci è mai arrivata e non ci arriverà: Valeria Golino e Riccardo Scamarcio si sono separati dopo 10 anni insieme...