La settimana delle stelle

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti come sorelle sul red carpet, Flavio Briatore dimagrito e ringiovanito, dieta e ginnastica o c'è lo zampino del bisturi? E poi tutte le donne di Fabrizio Corona, dall'altra Rodriguez, Mariana a Ginevra Rossini...passando per Silvia Provvedi e il presunto ritorno di fiamma tra Luca Argentero e Myriam Catania. E ancora Alena Seredova e i baci bollenti sulla neve con Alessandro Nasi e il ritorno in pubblico di Kim Kardashian, più esplosiva che mai...