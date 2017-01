La settimana delle stelle

Quella appena passata è stata una settimana "rivelatrice"! Per Naike Rivelli che ha confessato di aver lasciato un reality tv perché incinta, Candice Swanepoel che si è svelata come mamma l'ha fatta, per Belen e Stefano, la cui (ex love) story si arricchisce sempre di nuovi particolari e anche per Simona Ventura alla luce del sole... di Miami. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip.