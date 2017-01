La settimana delle stelle

Belen è l'asso pigliatutto in questa prima settimana dell'anno. Dopo l'annuncio della sua separazione da Stefano De Martino il gossip è decollato. E mentre compare il nome di Marco Borriello, lei vola alle Mauritius. In fuga dall'inverno, al mare e al sole in luoghi paradisiaci, anche molte altre vip, da Mariane Rodriguez a Fanny Neguesha, ex di Balotelli. E i loro diari social sono mozzafiato. Continua la love story mediatica tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, la bruna delle Donatella, i due erano insieme a Capodanno. Gli scatti pubblicata da mamma Kate del principino George che comincia il suo primo giorno d'asilo commuovono tutti e intanto in casa Buffon è arrivato un altro maschietto...