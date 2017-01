La settimana delle stelle

Settimana bollente quella prenatalizia. Carrellata di topless celebri e nudo integrale per Playboy della bella Chiara Arrighi, modella e attrice che presto vedremo anche nel prossimo film di Paolo Virzì. Ma non può mancare Naike Rivelli, che sui social posta uno scatto in cui è appesa alle travi del soffitto senza veli. E poi Federica Panicucci e Mario Fargetta che si dicono addio dopo quasi dieci anni di matrimonio, la prima passeggiata di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales con la piccola Luna, Elisabetta Canalis con Skyler Eva e Fabrizio Corona papà modello con Carlos...