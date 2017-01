La settimana delle stelle

George Clooney e Amal Alamuddin presto genitori? Sui media americani la notizia è ormai data quasi per certa e la bella avvocatessa sarebbe già al terzo mese. Francesco Renga si gode appieno il suo nuovo status di single e scoppia di passione per la bionda Diana Poloni, mentre per Sara Tommasi è arrivata la svolta imprenditoriale. Funzionerà? Fabrizio Corona e Silvia Provvedi escono allo scoperto e lei anche di seno, il figlio di Lory Del Santo, Devin, fotografa bellezze super tatuate a Miami e Stefano Accorsi sposa in gran segreto la sua Bianca Vitali...