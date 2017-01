la settimana delle stelle

Prima uscita ufficiale di Gabriel Garko con Adua Del Vesco con le fedi al dito, baci in pubblico per Andrea Agnelli con Deniz e di Fabrizio Corona con Silvia Provvedi. E poi le spese pazze di Michelle Hunziker e l'emulazione erotica di Abigail. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...