la settimana delle stelle

Il seno nudo di Anna Tatangelo per la Lilt, le nozze a sorpresa di Stefano Accorsi e Bianca Vitali, gli scatti hot di Naike Rivelli e quelli a luci rosse delle Donatella, la crisi di Ambra Angiolini e le nuove cicogne in volo nello showbiz. Ecco tutto quello che vi siete persi in sete giorni di gossip...