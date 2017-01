7GOSSIP LA SETTIMANA DELLE STELLE

Le nozze da favola di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, la festa in piscina dopo le nozze e gli scatti esclusivi della cerimonia. Ma anche le foto bollenti di Cristina Buccino in due pezzi, quelle hot di Bianca Balti con la figlia Mia. Ecco tutto quello che vi siete persi in questi giorni...